金砖国家：5月30日股汇市收盘纵览

金属期市：伦铜弹离三个月低位，但需求存在隐忧
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透6月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月30日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报1,027.69点。
中国股市：沪综指窄幅震荡微收跌，小长假前市场观望气氛浓厚
香港股市：恒指以今年来最佳月度表现收官，地产与中资银行股领涨
中国汇市：人民币高开低收全天购汇偏强，5月小升终结三月连跌
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拉美股市：巴西股市周五收低，领跌该地区股市。数据显示第一季巴西经济几无增长，因投资下跌，市场人气因而受到该数据的打压。Bovespa指数 收低1.91%，报51,239.34点。
拉美汇市：巴西雷亚尔下挫，因在下周货币互换到期前投资人尽力限制损失。
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南非股市：连续第二日基本收平，African Bank Investment 因穆迪的负面评级而下挫。指标Top-40绩优股指数 下跌0.23%，报44,641.55点；综合指数 跌0.19%至49,632.70点。
南非汇市：兰特兑美元跌至一个月最低，因贸易逆差大于预期
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印度股市：周五下跌，全周录得四周内首次周线下滑；印度国家银行(SBI) 等蓝筹股下滑，因外资连续第四日沽出。在GDP数据和央行政策评估出炉前夕，市况谨慎。指标BSE指数 跌0.07%，报24,217.34点；本周下挫1.9%，但5月累计上涨8%。NSE指数 跌0.08%，报7,229.95点；本周下跌1.86%，但5月共计升8%。
印度汇市：收低，盘中多数时间在窄幅波动，石油进口商月末美元买需抵消大规模美元流向Yes Bank售股的影响。卢比兑美元 收在59.10/11，周四为59.03/04。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收跌1.62%，报706.62点。指标RTS指数 跌1.44%，报1,295.750点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.68%，至34.8945卢布；卢布兑欧元 跌0.99%，至47.6100卢布。(完) (整理 朱晓军; 审校 于春红)
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)