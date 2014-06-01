金砖国家：5月30日股汇市收盘纵览

路透6月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月30日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报1,027.69点。

中国股市：沪综指窄幅震荡微收跌，小长假前市场观望气氛浓厚

香港股市：恒指以今年来最佳月度表现收官，地产与中资银行股领涨

中国汇市：人民币高开低收全天购汇偏强，5月小升终结三月连跌

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拉美股市：巴西股市周五收低，领跌该地区股市。数据显示第一季巴西经济几无增长，因投资下跌，市场人气因而受到该数据的打压。Bovespa指数 收低1.91%，报51,239.34点。

拉美汇市：巴西雷亚尔下挫，因在下周货币互换到期前投资人尽力限制损失。

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南非股市：连续第二日基本收平，African Bank Investment 因穆迪的负面评级而下挫。指标Top-40绩优股指数 下跌0.23%，报44,641.55点；综合指数 跌0.19%至49,632.70点。

南非汇市：兰特兑美元跌至一个月最低，因贸易逆差大于预期

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印度股市：周五下跌，全周录得四周内首次周线下滑；印度国家银行(SBI) 等蓝筹股下滑，因外资连续第四日沽出。在GDP数据和央行政策评估出炉前夕，市况谨慎。指标BSE指数 跌0.07%，报24,217.34点；本周下挫1.9%，但5月累计上涨8%。NSE指数 跌0.08%，报7,229.95点；本周下跌1.86%，但5月共计升8%。

印度汇市：收低，盘中多数时间在窄幅波动，石油进口商月末美元买需抵消大规模美元流向Yes Bank售股的影响。卢比兑美元 收在59.10/11，周四为59.03/04。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收跌1.62%，报706.62点。指标RTS指数 跌1.44%，报1,295.750点。