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货币新闻 | 2014年 6月 2日 星期一 08:03 BJT

日本数据：第一季企业资本支出较上年同期增加7.4%--财务省

路透东京6月2日 - 日本财务省周一公布的数据显示，日本2014年1-3月当季在厂房和设备方面的支出较上年同期增长7.4%，表明企业投资逐步回升，可能帮助推动经济成长。

前一季企业资本支出上升4.0%。

资本支出数据将用来计算定于6月9日公布的国内生产总值(GDP)修正值。初值数据显示，第一季经济较前季增长1.5%，因消费者支出和企业支出强劲。(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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