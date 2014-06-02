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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 08:02 BJT

澳洲数据：5月制造业活动回升--调查

路透悉尼6月2日 - 澳洲5月制造业活动指标有所改善，尽管企业持续抱怨业务环境充满挑战。

澳洲产业集团的5月制造业表现指数(PMI)上升4.4点至49.2，略低于50的荣枯分水岭。

该调查持续低于官方的制造业指标，显示制造业过去五年来几乎全都处于深度衰退中。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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