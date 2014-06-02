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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 08:35 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆有良好支撑，美债收益率小升且日经上涨

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* 美元兑日圆受追捧，周五美债收益率小升，日经指数盘初上涨

* 日本出口商等在102.00上方挂有卖单，但在102.15上方有停止单

* 技术面偏多，上次下跌并未跌破上升的200日移动均线

* 今日关键水准在101.41、一目均衡转换线101.47，以及一目均衡基准线101.91

* 101.50、102.00、102.25、102.50有期权到期，但量不是太大

* 日经指数目前上涨1.36%，10年券美债收益率报1.488%

(完)

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