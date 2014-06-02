《热点透视》英国信贷宽松政策收效甚微，但欧洲央行仍可拿来一试

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack；编译 朱晓军

路透伦敦5月30日 - 对于欧洲央行，英国收效甚微的信贷宽松仍有值得学习的地方。英国央行贷款融资计划(FLS)的最新数据显示，其并未增加对小型企业的信贷，不过将银行融资成本降低了2个百分点。随着欧洲央行总裁德拉吉准备实施自己的刺激措施，来推动停滞不前的欧元区经济，英国央行的成绩应该还是有吸引力的。

5月29日发布的英国央行数据很难说是鼓舞人心。贷款融资计划主要旨在增加对企业的净贷款，但是第一季却减少27亿英镑，未能达到目的。尽管去年该计划的模式调整为促进小型企业贷款，但仍未见起色。

欧洲央行也面临着类似挑战：资本受限的银行可能会规避风险，企业或许不愿意贷款，而且银行融资状况最近大幅改善，减弱了该类计划的效力。

不过欧洲二线经济体仍然需要救助。根据欧洲央行最新金融渠道报告，意大利、西班牙近半受访小型企业称缺乏可用信贷的问题十分紧迫，而希腊这个比例是三分之二。甚至西班牙或意大利实力较强的银行，在批发市场比北欧同行都多支付30个基点，而较小银行和较弱经济体的银行付出的成本更高。

有些办法可以鼓励银行增加放贷。德拉吉可以采用英国央行的方式，允许银行向中小型企业提高净贷款的同时不必增加资本。那么，想要放贷的银行就不必再担心今年的压力测试，可以避免受到资本密集型小企业贷款的冲击。他还应该降低融资成本以增强其吸引力：比如五年期和固定利率贷款。

欧元区贷款融资计划也许无法产生决定性效果。但只要它能增加贷款，就算起到了作用。德意志银行预计，随着经济成长，2016年新增民间信贷需要增加2,250亿欧元，而且还要翻一番，才能帮助通胀达到欧洲央行的目标。