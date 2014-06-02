《热点透视》英国信贷宽松政策收效甚微，但欧洲央行仍可拿来一试

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
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(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack；编译 朱晓军
路透伦敦5月30日 - 对于欧洲央行，英国收效甚微的信贷宽松仍有值得学习的地方。英国央行贷款融资计划(FLS)的最新数据显示，其并未增加对小型企业的信贷，不过将银行融资成本降低了2个百分点。随着欧洲央行总裁德拉吉准备实施自己的刺激措施，来推动停滞不前的欧元区经济，英国央行的成绩应该还是有吸引力的。
5月29日发布的英国央行数据很难说是鼓舞人心。贷款融资计划主要旨在增加对企业的净贷款，但是第一季却减少27亿英镑，未能达到目的。尽管去年该计划的模式调整为促进小型企业贷款，但仍未见起色。
欧洲央行也面临着类似挑战：资本受限的银行可能会规避风险，企业或许不愿意贷款，而且银行融资状况最近大幅改善，减弱了该类计划的效力。
不过欧洲二线经济体仍然需要救助。根据欧洲央行最新金融渠道报告，意大利、西班牙近半受访小型企业称缺乏可用信贷的问题十分紧迫，而希腊这个比例是三分之二。甚至西班牙或意大利实力较强的银行，在批发市场比北欧同行都多支付30个基点，而较小银行和较弱经济体的银行付出的成本更高。
有些办法可以鼓励银行增加放贷。德拉吉可以采用英国央行的方式，允许银行向中小型企业提高净贷款的同时不必增加资本。那么，想要放贷的银行就不必再担心今年的压力测试，可以避免受到资本密集型小企业贷款的冲击。他还应该降低融资成本以增强其吸引力：比如五年期和固定利率贷款。
欧元区贷款融资计划也许无法产生决定性效果。但只要它能增加贷款，就算起到了作用。德意志银行预计，随着经济成长，2016年新增民间信贷需要增加2,250亿欧元，而且还要翻一番，才能帮助通胀达到欧洲央行的目标。
欧洲央行还可以购买银行的资产支持债务，从而消除银行资产负债表的风险--这种方式能真正改善二线经济体的信贷状况，但却是一个非常敏感的问题，而且只有监管者修改证券化债务法规才能见效。与此同时，欧元区的贷款融资计划还是值得一试。(完) (译文审校 孙茉莉)
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* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。