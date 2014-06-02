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货币新闻 | 2014年 6月 2日 星期一 08:47 BJT

澳洲数据：5月TD-MI通胀指标按月升0.3%，按年升2.9%

“我们的指数发出明确信号，通胀仍居高不下，而且此前3月当季‘疲软’的CPI报告可能只是昙花一现，”道明证券亚太区研究主管Annette Beacher说。

5月非贸易类(主要是服务业)物价上升0.1%，4月时大幅上升0.9%；贸易类商品和服务物价反弹0.5%，前月下滑0.4%。

5月核心通胀指标涨幅趋缓。5月TD-MI通胀指标截尾均值较前月上升0.2%，较上年同期增长2.9%，扣除燃料、水果和蔬菜项目的通胀指标较前月和去年同期分别攀升0.1%和2.3%。

澳洲央行目前并不太担心物价上涨情况，相信劳动力成本的温和增长将有助于令整体通胀持续受控。

澳洲央行周二将开会检视政策，外界普遍预期央行将连续第九个月维持利率在2.5%不变。(完)
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