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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 08:49 BJT

韩国已公布经济指标--2014/6/2

经济指标                  时       最新数据          前月/前季数        下次公布时间      预估值
                           间                                       据        (GMT时间)      
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第一季         +0.9%  @-p           +0.9%  @-r          6月4日         --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)       4月         +1.5%                +1.3%               6月2日      +1.6%
                                                                                             
 工业生产(m/m)                  4月         +0.1%  @-p           +0.9%  @-r         6月26日         --
 失业率                         4月          3.7%  @              3.5%  @           6月10日         --
 贸易收支(亿美元)               5月        顺差53  r          顺差44.6  r                --         --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选
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