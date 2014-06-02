金属期市：伦铜上涨，5月录得今年来最佳月度表现

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
上海期货交易所周一因适逢公众假期休市。
周日公布的官方数据显示，中国制造业活动5月的扩张步伐为五个月来最快，因新订单上升。数据表明，在中国政府推出有针对性的举措以刺激经济成长后，中国经济正在重获动能。
中国周五追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。
周日公布的两项民间调查显示，中国5月份房价较前月略为下滑，进一步增添了房地产市场降温的信号。
新喀里多尼亚一地方政府周一表示，有条件地允许巴西企业淡水河谷 旗下镍矿开始运作。
根据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，5月27日止当周，对冲基金和基金经理人的期铜净多仓增至1月以来最高。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/郑茵 审校 徐文焰/于春红)
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亲爱的客户，您好： 东南亚股市报导5月1日(周一)暂停发送一天，因东南亚金融市场逢公共假期休市。5月2日(周二)将恢复正常。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。