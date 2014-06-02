版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 08:56 BJT

金属期市：伦铜上涨，5月录得今年来最佳月度表现

上海期货交易所周一因适逢公众假期休市。

周日公布的官方数据显示，中国制造业活动5月的扩张步伐为五个月来最快，因新订单上升。数据表明，在中国政府推出有针对性的举措以刺激经济成长后，中国经济正在重获动能。

中国周五追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。

周日公布的两项民间调查显示，中国5月份房价较前月略为下滑，进一步增添了房地产市场降温的信号。

新喀里多尼亚一地方政府周一表示，有条件地允许巴西企业淡水河谷 旗下镍矿开始运作。

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，5月27日止当周，对冲基金和基金经理人的期铜净多仓增至1月以来最高。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/郑茵 审校 徐文焰/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐