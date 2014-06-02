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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 08:58 BJT

全球金市：现货金连续第五天走低，创近七个月最长连跌期

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，上周对冲基金和基金经理人调降其对黄金期货和期权的多头押注，至近四个月最低水平。

美国铸币局数据显示，5月美国金币销售较上月小幅减少，因零售买兴不佳，不过交易员预期本周现货价下跌可望刺激一些低接买盘。

铸币局表示，由于零售投资需求减弱，取消受欢迎的美国之鹰金银币的供应配额。

上周印度黄金溢价几近腰斩，因看好新政府将放宽黄金进口限制。

重要的实货市场--香港和中国，周一因公共假期而休市。

市场本周还将关注美国非农就业报告等重要经济数据。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/戴素萍 审校 王兴亚)
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