路透调查：美国基金经理人5月略微提高股票配比，削减债券配比

英国经济：日首相警告英退后监管规定调整不要出现“断崖式坠落”局面
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
路透纽约5月30日 - 周五公布的路透调查结果显示，美国基金经理人5月略增股票配比，削减债券配比。
在全球投资组合中，5月股票配比平均升至56.5%，为去年12月以来最大两个月增幅，不过仍处于今年初水准左右。
美股配比较4月略低，反映标准普尔500指数 涨至纪录高位后，市场人气较为谨慎。
固定收益配比自1月以来一直下滑，尽管较长期美债创下许多年来历时最久的涨势。据5月12-28日对12家企业的调查，差额部分配置为现金。
股票配比整体来说没有重大变动与固收配比的下滑一同暗示，尽管金融市场波动率非常低，但价值投资者仍较谨慎。
美股标准普尔500指数 去年累计涨30%，今年迄今升逾3%，周四触及纪录收盘新高。
RidgeWorth Investments投资组合经理Alan Gayle指出，“如果关注一下小盘股指数，就会发现这些指数没有跟风。市场涨幅正在缩小，这值得关注，”
追踪小盘股的罗素2000指数今年迄今跌2%。
但另一方面美国债市今年迄今表现亮丽，这让许多交易商和投资者猝不及防。但调查显示，这大多是机构交易商在进行固定收益交易。
债券配比降至去年4月以来最低，不过5月美国公债配比略微上升。美国公债收益率从年初的3.0%一路下跌，周五时报2.5%。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)