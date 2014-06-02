路透调查：美国基金经理人5月略微提高股票配比，削减债券配比

路透纽约5月30日 - 周五公布的路透调查结果显示，美国基金经理人5月略增股票配比，削减债券配比。

在全球投资组合中，5月股票配比平均升至56.5%，为去年12月以来最大两个月增幅，不过仍处于今年初水准左右。

美股配比较4月略低，反映标准普尔500指数 涨至纪录高位后，市场人气较为谨慎。

固定收益配比自1月以来一直下滑，尽管较长期美债创下许多年来历时最久的涨势。据5月12-28日对12家企业的调查，差额部分配置为现金。

股票配比整体来说没有重大变动与固收配比的下滑一同暗示，尽管金融市场波动率非常低，但价值投资者仍较谨慎。

美股标准普尔500指数 去年累计涨30%，今年迄今升逾3%，周四触及纪录收盘新高。

RidgeWorth Investments投资组合经理Alan Gayle指出，“如果关注一下小盘股指数，就会发现这些指数没有跟风。市场涨幅正在缩小，这值得关注，”

追踪小盘股的罗素2000指数今年迄今跌2%。

但另一方面美国债市今年迄今表现亮丽，这让许多交易商和投资者猝不及防。但调查显示，这大多是机构交易商在进行固定收益交易。

债券配比降至去年4月以来最低，不过5月美国公债配比略微上升。美国公债收益率从年初的3.0%一路下跌，周五时报2.5%。(完)