路透调查：俄罗斯经济今年料仅增长0.5%，继续受乌克兰危机拖累

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 2014年俄罗斯GDP料增长0.5%，此前预估为成长0.8%
* 年末通胀率预计为6.3%
* 央行预计将保持利率不变，直到第四季度
* 2014年底时，卢布兑美元料走软至36.2
路透莫斯科5月30日 - 周五公布的路透调查显示，俄罗斯继续为邻国乌克兰的危机付出沉重的经济代价，因分析师再度下调对俄罗斯经济增长的预估。
这份访问了15位分析师的调查显示，俄罗斯经济今年料增长0.5%，低于上个月预估的增长0.8%，说明近期工业活动回升对提振乐观人气作用不大。
分析师已经逐步降低了对该国今年的增长预估，从1月的预估均值2.5%大幅下调，因乌克兰问题引发的国际紧张局势已经导致俄罗斯出现大规模的资本外流和投资减少。
最新调查预估的增长0.5%也符合俄罗斯政府的官方预估，后者也在最近几个月多次下调。
分析师对通胀的悲观看法也有所增强。他们预计今年底通胀率为6.3%，高于上月预估的6%。
根据最新调查，分析师一致预计俄罗斯央行将在6月保持利率不变，直到第四季。而到第四季时，央行料将降息50个基点。本次预估与上月一致。
调查还显示，卢布兑美元一个月后料将跌至35.5，年底时料达36.2。(完) (编译 朱晓军；审校 许娜)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有