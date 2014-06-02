路透基点：光明食品筹办最多8亿美元联贷，支持收购以色列Tnuva股权--TRLPC

路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点报导，据银行业消息人士称，中国国有企业--光明食品(集团)有限公司正筹办一笔高至8亿美元的银团贷款，用于支持其收购以色列最大食品公司Tnuva的多数股权。

光明食品5月22日宣布，已与英国私募股权投资公司Apax Partner 旗下基金就收购Tnuva 56%股权事宜达成初步协议。 Tnuva是一家奶制品企业，其股东Mivtach Shamir Holdings称，交易对该公司的估值约为25亿美元。

此前，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)以及宝钢集团公司筹组过类似的收购贷款。

中国2013年收紧流动性，导致在国际市场筹组的境外贷款较境内贷款成本更低，促使国有企业纷纷在香港筹集以美元计价的银团贷款。

根据汤森路透旗下基点的数据，中国国企今年至今已经敲定26亿美元贷款，另有110亿美元贷款案正在筹组，总额达到136亿美元，而2013年全年贷款总额为170亿美元。

中粮集团目前正募集一笔32亿美元的银团贷款，用于支持收购来宝集团农产品业务，以及偿还股东贷款。

宝钢集团一笔约5.54亿美元等值的澳元贷款正在征求银行提出融资建议书，这笔贷款用于支持宝钢收购澳洲Aquila Resources。

**征求融资建议书**

光明食品已经要求银行业者就一年或三年期最高8亿美元等值的欧元贷款提出融资建议书，贷款的偿还形式为子弹式还款。

消息人士称，该公司周二向银行发出邀约，请他们在10个工作日内提交指示性建议书。

Tnuva总部位于特拉维夫，产品包括乳制品、禽蛋制品、肉制品等，2013年营收为71.7亿谢克尔(20.5亿美元)。

路透报导称，光明食品将向Apax支付略低于10亿美元的现金获得其56%股权，并将继承后者总计19亿谢克尔的银行贷款。

光明食品这笔新收购贷款的条款料将与2012年10月的一笔8.5亿美元贷款类似。2012年的贷款是用来支持光明收购英国谷物类食品制造商Weetabix的多数股权。

2012年贷款案包括5.5亿美元三年期贷款，参贷行包括中国银行、国家开发银行、汇丰、澳洲国民银行、荷兰合作银行和苏格兰皇家银行，以及支持债券发行的3亿美元一年期过桥贷款，由汇丰、荷兰合作银行和苏皇提供。

三年期贷款的综合收益为230个基点，一年期过桥贷款最高支付150个基点。

光明食品为2012年贷款提供担保，借款方是光明旗下一家香港子公司。(完)