路透基点：光明食品筹办最多8亿美元联贷，支持收购以色列Tnuva股权--TRLPC

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
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路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点报导，据银行业消息人士称，中国国有企业--光明食品(集团)有限公司正筹办一笔高至8亿美元的银团贷款，用于支持其收购以色列最大食品公司Tnuva的多数股权。
光明食品5月22日宣布，已与英国私募股权投资公司Apax Partner 旗下基金就收购Tnuva 56%股权事宜达成初步协议。 Tnuva是一家奶制品企业，其股东Mivtach Shamir Holdings称，交易对该公司的估值约为25亿美元。
此前，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)以及宝钢集团公司筹组过类似的收购贷款。
中国2013年收紧流动性，导致在国际市场筹组的境外贷款较境内贷款成本更低，促使国有企业纷纷在香港筹集以美元计价的银团贷款。
根据汤森路透旗下基点的数据，中国国企今年至今已经敲定26亿美元贷款，另有110亿美元贷款案正在筹组，总额达到136亿美元，而2013年全年贷款总额为170亿美元。
中粮集团目前正募集一笔32亿美元的银团贷款，用于支持收购来宝集团农产品业务，以及偿还股东贷款。
宝钢集团一笔约5.54亿美元等值的澳元贷款正在征求银行提出融资建议书，这笔贷款用于支持宝钢收购澳洲Aquila Resources。
**征求融资建议书**
光明食品已经要求银行业者就一年或三年期最高8亿美元等值的欧元贷款提出融资建议书，贷款的偿还形式为子弹式还款。
消息人士称，该公司周二向银行发出邀约，请他们在10个工作日内提交指示性建议书。
Tnuva总部位于特拉维夫，产品包括乳制品、禽蛋制品、肉制品等，2013年营收为71.7亿谢克尔(20.5亿美元)。
路透报导称，光明食品将向Apax支付略低于10亿美元的现金获得其56%股权，并将继承后者总计19亿谢克尔的银行贷款。
光明食品这笔新收购贷款的条款料将与2012年10月的一笔8.5亿美元贷款类似。2012年的贷款是用来支持光明收购英国谷物类食品制造商Weetabix的多数股权。
2012年贷款案包括5.5亿美元三年期贷款，参贷行包括中国银行、国家开发银行、汇丰、澳洲国民银行、荷兰合作银行和苏格兰皇家银行，以及支持债券发行的3亿美元一年期过桥贷款，由汇丰、荷兰合作银行和苏皇提供。
三年期贷款的综合收益为230个基点，一年期过桥贷款最高支付150个基点。
光明食品为2012年贷款提供担保，借款方是光明旗下一家香港子公司。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
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* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。