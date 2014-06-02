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货币新闻 | 2014年 6月 2日 星期一 09:37 BJT

芝加哥期市：小麦和大豆期货分别触及三个月和两周低位，玉米续跌

美国农业部公布周度出口销售5.24万吨2013/14年度小麦，低于分析师预估。

乌克兰2014年作物产量可能将超过去年创下的纪录高位6,300万吨，天气预报机构指因受益于去冬今春有利的天气。

大豆期货下跌，因市场持续衡量旧作物供应紧张，及今年美国和全球产量较高的前景。

监管机构周五公布的数据显示，5月27日当周，大型投机客削减芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货净多头仓位。

商品期货交易委员会(CFTC)公布的一周交易商报告显示，包括对冲基金在内的非商业交易商增持CBOT小麦净空头部位，并增持大豆净多头部位。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 618.25 -9.00 -1.43% -2.25% 687.38 11

CBOT玉米 462.00 -3.75 -0.81% -1.60% 494.48 25

CBOT大豆 1484.25 -9.00 -0.60% -0.98% 1483.43 45

CBOT稻米 $15.00 $0.01 +0.07% -0.20% $15.33 28

美国原油 $103.03 $0.32 +0.31% +0.31% $101.72 51

汇率

欧元/美元 $1.362 -$0.001 -0.07% +0.15%

美元/澳元 0.930 -0.001 -0.12% -0.10% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/于春红; 审校 徐文焰/王翔琼/白云)
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