芝加哥期市：小麦和大豆期货分别触及三个月和两周低位，玉米续跌

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
美国农业部公布周度出口销售5.24万吨2013/14年度小麦，低于分析师预估。
乌克兰2014年作物产量可能将超过去年创下的纪录高位6,300万吨，天气预报机构指因受益于去冬今春有利的天气。
大豆期货下跌，因市场持续衡量旧作物供应紧张，及今年美国和全球产量较高的前景。
监管机构周五公布的数据显示，5月27日当周，大型投机客削减芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货净多头仓位。
商品期货交易委员会(CFTC)公布的一周交易商报告显示，包括对冲基金在内的非商业交易商增持CBOT小麦净空头部位，并增持大豆净多头部位。
-------------------------0054GMT---------------------------------
合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 618.25 -9.00 -1.43% -2.25% 687.38 11
CBOT玉米 462.00 -3.75 -0.81% -1.60% 494.48 25
CBOT大豆 1484.25 -9.00 -0.60% -0.98% 1483.43 45
CBOT稻米 $15.00 $0.01 +0.07% -0.20% $15.33 28
美国原油 $103.03 $0.32 +0.31% +0.31% $101.72 51
汇率
欧元/美元 $1.362 -$0.001 -0.07% +0.15%
美元/澳元 0.930 -0.001 -0.12% -0.10% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/于春红; 审校 徐文焰/王翔琼/白云)
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
亲爱的客户，您好： 东南亚股市报导5月1日(周一)暂停发送一天，因东南亚金融市场逢公共假期休市。5月2日(周二)将恢复正常。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。