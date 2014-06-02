版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 10:04 BJT

路透调查：欧洲基金5月加码股票和债券，预期主要央行维持宽松政策

路透伦敦5月30日 - 周五公布的一份路透调查显示，欧洲基金经理本月将资金投入股市和债市，认为主要央行将在一段时间内维持宽松货币政策。

基金经理5月减持现金至10个月来最低位，并增持股票仓位至1月来最高。他们也从4月起增加了债券仓位。

市场波动性有所降低，因投资者看到全球主要央行的货币政策变得更为明朗。外界普遍预期欧洲央行将降息以对抗通缩风险。

“虽然欧洲面临相当大的通缩风险，但我们认为欧洲央行将采取新措施来提高流动性，”Carmignac投资委员会成员Sandra Crowl表示。

美国利率预计也会在较长时间内维持于低位，近期公布的美国经济数据表现喜忧参半。

调查在5月12-28日访问了19名欧洲大陆的基金经理，这段期间美国股市触及纪录高位，高风险企业债和新兴市场股票也上涨。

股票配比升至五个月高点48.1%，高于约46%的长期平均水准，现金配比从4月的9.5%降至7.9%。

模型投资组合内的整体债券配比升至37.5%，4月为36.7%。

受访者将北美股票配比从39%削减至37.4%，并将更多资金投入英国股市。

新兴市场(中东欧、亚洲和拉美)债券配比上升。新兴欧洲债券配比升至10个月高位1.8%。

北美债券配比升至22.6%，创10月以来最高位，但欧元区债券配比降至1月来最低位60.2%。

投资者仍然高配风险较高的企业债，同时不青睐美国、欧元区和日本这些发达市场的低收益债券。(完)

(编译 王翔琼；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐