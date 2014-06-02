路透调查：欧洲基金5月加码股票和债券，预期主要央行维持宽松政策

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
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路透伦敦5月30日 - 周五公布的一份路透调查显示，欧洲基金经理本月将资金投入股市和债市，认为主要央行将在一段时间内维持宽松货币政策。
基金经理5月减持现金至10个月来最低位，并增持股票仓位至1月来最高。他们也从4月起增加了债券仓位。
市场波动性有所降低，因投资者看到全球主要央行的货币政策变得更为明朗。外界普遍预期欧洲央行将降息以对抗通缩风险。
“虽然欧洲面临相当大的通缩风险，但我们认为欧洲央行将采取新措施来提高流动性，”Carmignac投资委员会成员Sandra Crowl表示。
美国利率预计也会在较长时间内维持于低位，近期公布的美国经济数据表现喜忧参半。
调查在5月12-28日访问了19名欧洲大陆的基金经理，这段期间美国股市触及纪录高位，高风险企业债和新兴市场股票也上涨。
股票配比升至五个月高点48.1%，高于约46%的长期平均水准，现金配比从4月的9.5%降至7.9%。
模型投资组合内的整体债券配比升至37.5%，4月为36.7%。
受访者将北美股票配比从39%削减至37.4%，并将更多资金投入英国股市。
新兴市场(中东欧、亚洲和拉美)债券配比上升。新兴欧洲债券配比升至10个月高位1.8%。
北美债券配比升至22.6%，创10月以来最高位，但欧元区债券配比降至1月来最低位60.2%。
投资者仍然高配风险较高的企业债，同时不青睐美国、欧元区和日本这些发达市场的低收益债券。(完)
(编译 王翔琼；审校 白云)
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* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。