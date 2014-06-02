更新版 1-日本经济：第一季资本支出大增，预示GDP修正值或持平前值

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
国内生产总值(GDP)初值数据显示，日本第一季经济较前季增长1.5%，为逾两年来最快增长。环比年率为成长5.9%，得益于企业资本支出意外上升且消费者支出强劲。
GDP初值中，资本支出增长4.9%，增幅较预估中值2.1%多出逾一倍。
GDP修正值将于6月9日发布。财务省周一发布的数据将用于重新计算GDP当中的资本支出分项。
即便经济成长数字基本不变，对日本首相安倍晋三也是一种鼓励。他希望日本企业更多地使用其超过200万亿(兆)日圆(2万亿美元)的现金储备，并且提高薪资，以推动经济持续复苏。
安倍晋三倾向于削减企业税率，以此促进企业活动和吸引外企前往日本。日本的企业税率在主要经济体中位居前列。
不过在4月1日消费税从5%上调至8%后，分析师对该国经济的反弹速度有所担心。
日本央行已经多次表示，相信经济能够承受消费税上调的影响，有望实现2%的通胀目标。因此，部分分析师也开始推后对进一步货币宽松政策的预期。
今年年中某个时候，安倍政府料将宣布“三支箭”经济成长策略的下一步骤。除了削减企业税，政府还可能放宽对外国劳工的规定，甚至采取措施使博彩业合法化，以便刺激经济发展。(完) (编译 李爽/朱晓军；审校 许娜/郑茵)
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亲爱的客户，您好： 东南亚股市报导5月1日(周一)暂停发送一天，因东南亚金融市场逢公共假期休市。5月2日(周二)将恢复正常。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。