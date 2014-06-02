《热点透视》巴黎银行的罚款闹剧还是尽快了结为好

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
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(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Dominic Elliott； 编译 郑茵
路透伦敦5月30日 - 法国巴黎银行 面临美国当局的罚款，这番折腾需要尽可能快地结束。巴黎银行股价在5月30日一度下跌6%，之前华尔街日报报导称，由于该行违反对伊朗等国的制裁规定，美国当局可能要其支付逾100亿美元。在巴黎银行争辩的同时，罚款的预估金额似乎也在不停地涨。媒体一开始报导的金额在30亿美元左右，后来涨到大约50亿。
在监管决定作出之前走漏消息，有时能带来好处。本月稍早瑞士信贷 认罪的消息泄露给市场，让美国人帮了这家瑞士银行的大忙。瑞信执行长Brady Dougan后来说，该行能够提早准备，得以在美国境内继续从事业务。瑞信的经验也让投资者有机会深入了解，认罪可能给巴黎银行带来的影响。
但有关美国当局对巴黎银行另有图谋的疑虑，可能导致其股价在市场上异常波动。在被课以巨额罚款的同时，巴黎银行可能还被禁止从事某些业务，至少是暂时禁止。此外，最新爆出的100亿美元罚款数字会让该行根据巴塞尔3号协议计算的资本充足率降至相对不高的9.5%。这样的水平还算不错，但也只是不错而已。而如果最终罚款的数额与之前传闻相差甚远，那些根据媒体传闻而押注巴黎银行股票的投资者，则要火冒三丈了。
更糟的是，对巴黎银行长时间的作弄，会让人疑心欧洲当局可能作何反应。如果美国方面过于严苛，欧洲当局也许会针锋相对地进行报复。去年欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)就曾警告说，美国对外资银行施加额外限制的资本规定就是贸易保护主义，他表示欧盟可能采取类似的限制措施。欧美双方的监管机构在互换交易问题上已经发生过抵触。据悉法国央行也将密切关注巴黎银行的处境。
目前巴黎银行可能不情愿答应美国的要求。美国当局又或许在利用自身地位施加额外压力。长时间的等待让巴黎银行的投资者更加苦恼，最终华尔街的银行或许无辜遭殃。比这好得多的解决办法是，把事情尽快处理完毕，修复与欧洲的必要关系，然后该干嘛干嘛。(完)
(译文审校 于春红)
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* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。