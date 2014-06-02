《热点透视》巴黎银行的罚款闹剧还是尽快了结为好

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Dominic Elliott； 编译 郑茵

路透伦敦5月30日 - 法国巴黎银行 面临美国当局的罚款，这番折腾需要尽可能快地结束。巴黎银行股价在5月30日一度下跌6%，之前华尔街日报报导称，由于该行违反对伊朗等国的制裁规定，美国当局可能要其支付逾100亿美元。在巴黎银行争辩的同时，罚款的预估金额似乎也在不停地涨。媒体一开始报导的金额在30亿美元左右，后来涨到大约50亿。

在监管决定作出之前走漏消息，有时能带来好处。本月稍早瑞士信贷 认罪的消息泄露给市场，让美国人帮了这家瑞士银行的大忙。瑞信执行长Brady Dougan后来说，该行能够提早准备，得以在美国境内继续从事业务。瑞信的经验也让投资者有机会深入了解，认罪可能给巴黎银行带来的影响。

但有关美国当局对巴黎银行另有图谋的疑虑，可能导致其股价在市场上异常波动。在被课以巨额罚款的同时，巴黎银行可能还被禁止从事某些业务，至少是暂时禁止。此外，最新爆出的100亿美元罚款数字会让该行根据巴塞尔3号协议计算的资本充足率降至相对不高的9.5%。这样的水平还算不错，但也只是不错而已。而如果最终罚款的数额与之前传闻相差甚远，那些根据媒体传闻而押注巴黎银行股票的投资者，则要火冒三丈了。

更糟的是，对巴黎银行长时间的作弄，会让人疑心欧洲当局可能作何反应。如果美国方面过于严苛，欧洲当局也许会针锋相对地进行报复。去年欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)就曾警告说，美国对外资银行施加额外限制的资本规定就是贸易保护主义，他表示欧盟可能采取类似的限制措施。欧美双方的监管机构在互换交易问题上已经发生过抵触。据悉法国央行也将密切关注巴黎银行的处境。

目前巴黎银行可能不情愿答应美国的要求。美国当局又或许在利用自身地位施加额外压力。长时间的等待让巴黎银行的投资者更加苦恼，最终华尔街的银行或许无辜遭殃。比这好得多的解决办法是，把事情尽快处理完毕，修复与欧洲的必要关系，然后该干嘛干嘛。(完)