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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 09:50 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元急跌，因建筑许可数据疲弱

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* 澳元兑美元来到日低0.9278，因建筑许可数据疲软

* 4月建筑许可下滑5.6%，路透调查为增加1.8%

* 6月伊始，整体交投淡静

* 昨日中国PMI数据强劲，被铁矿石价格下跌所抵销

(完)

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