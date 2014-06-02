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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 10:06 BJT

日本股市：日经指数触及八周高位，受惠于中国PMI和日本资本支出数据

“风险胃纳升高，主要是因为中国经济数据亮丽，但本月的走向可能仍要取决于本周的美国就业报告等数据，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。

他并称，日经指数能否站上26周移动均线切入位14,900，是未来上涨与否的关键。

“如果日经升破该阻力位，我们可以看好日经处于上升趋势，”他表示。

日圆兑美元小贬，出口股上涨，索尼 升2.2%，丰田汽车 涨0.9%。

第一生命保险重挫4.8%，为成交量第四大的个股。消息人士对路透表示，该公司正在洽购Protective Life。

东证股价指数 升1.2%至1,216.41点，JPX日经400指数 则升1.3%至11,082.11点。(完) 　　
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