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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 10:28 BJT

路透基点：腾讯控股2亿美元五年期贷款案已签约--TRLPC

路透香港5月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国网络巨头腾讯控股的2亿美元五年期贷款案已于周五签约。

星展银行参贷，与台北富邦银行共享牵头行兼簿记行头衔。两家银行各自承贷5,000万美元。

台湾银行、富邦银行香港分行和苏格兰皇家银行分别承贷3,000万美元，享牵头行头衔。

彰化商业银行作为经理行参贷，承贷1,000万美元。

一如此前报导，这是腾讯控股首次在联贷市场进行贷款。

这笔子弹式贷款包括定期贷款和循环信贷，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码151个基点。

承贷5,000万美元或以上的银行，享牵头行兼簿记行头衔，获得40个基点的前端费用，综合收益为159个基点；承贷3,000万至4,900万美元的银行享牵头行头衔，获得25个基点的前端费用，综合收益为156个基点。

借款人为Tencent Asset Management Ltd，由腾讯控股提供担保。

标准普尔对腾讯控股的评级为A-。(完)

(编译 王兴亚；审校 于春红)
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