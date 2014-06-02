《综述》主要投资者5月减持现金，增加新兴市场股票投资比重--路透调查

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
路透伦敦5月30日 - 周五公布的路透调查结果显示，全球顶级投资者在5月把现金持仓降至11月以来最低，并将更多资金投入高风险资产，因为他们预期发达市场利率将维持在低位。
投资者追逐高收益，令房地产以及新兴市场股票和债券成为受益者。欧洲央行(ECB)预计将在下次会议上放宽政策，而且喜忧参半的美国经济数据令市场对美国升息的时间预期退后。
路透对51家美国、日本和欧洲的主要投资机构所作的月度调查显示，5月模型投资组合中的现金比重降至5.7%的六个月低点，4月为6.0%。
债券配比则从35.6%升至两个月高点35.9%，股票比重自51%降至两个月低点50.8%。
房地产投资比重升至2011年6月以来最高2%，不过仍相对较低。
此次调查在5月12日至28日进行，当时全球股市 升至六年半高位，投资者对俄罗斯与乌克兰之间的紧张局势也没有那么紧张。
“股市...看起来估值合理，需要有力证据表明企业获利持续增长，才能推动股市进一步大幅上升，”HFM Columbus投资总监Robert Pemberton说。
在股票中，投资者提高新兴市场股票的配比，降低北美股票的投资比重。
他们将亚洲股票配比从前月的6.3%提升至7%的11月以来高点，并把新兴欧洲市场和拉美地区股票比例分别提高至四个月高位2.2%和五个月高点1.5%。
投资者将北美股票比重降至四个月低位41.5%，但略微增加欧元区股票配比至18.4%。
受访者将北美债券配比升至两个月高点35.1%，将欧元区债券持仓比重降至30%。
新兴欧洲市场债券比重增至2010年12月以来高点2.2%，因为债券收益率与临近的欧元区国家债券相比有优势。
投资者的固定收益投资中，仅有不到一半投向公债，对投资级和高收益债券的投资比重分别为27.7%和12.3%。
不过投资者仍大幅超配股票，低配债券。
“我们的全球投资组合所面临的最大风险，将是美联储制定错误政策，过早地升息，”Carmignac投资委员会成员Sandra Crowl说。
**全球投资者策略各异**
美国基金管理公司略微增加股票持仓，同时降低债券配比，即便标普500指数和美国公债收益率已经双双上升。
“(股票)市场上涨幅度正在缩小，说明需要小心了，”RidgeWorth Investments的基金经理Alan Gayle说。
欧洲基金经理将现金持仓比例降至10个月低点，把资金投向股票和债券。
在英国投资者中，整体股票持有比重从55.6%降至53.8%，资金从北美和英国股市流向新兴市场。
日本基金经理则增持股票而减持债券，他们希望欧洲和日本宽松的货币政策会支撑风险资产。(完)
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亲爱的客户，您好： 东南亚股市报导5月1日(周一)暂停发送一天，因东南亚金融市场逢公共假期休市。5月2日(周二)将恢复正常。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。