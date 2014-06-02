《综述》主要投资者5月减持现金，增加新兴市场股票投资比重--路透调查

路透伦敦5月30日 - 周五公布的路透调查结果显示，全球顶级投资者在5月把现金持仓降至11月以来最低，并将更多资金投入高风险资产，因为他们预期发达市场利率将维持在低位。

投资者追逐高收益，令房地产以及新兴市场股票和债券成为受益者。欧洲央行(ECB)预计将在下次会议上放宽政策，而且喜忧参半的美国经济数据令市场对美国升息的时间预期退后。

路透对51家美国、日本和欧洲的主要投资机构所作的月度调查显示，5月模型投资组合中的现金比重降至5.7%的六个月低点，4月为6.0%。

债券配比则从35.6%升至两个月高点35.9%，股票比重自51%降至两个月低点50.8%。

房地产投资比重升至2011年6月以来最高2%，不过仍相对较低。

此次调查在5月12日至28日进行，当时全球股市 升至六年半高位，投资者对俄罗斯与乌克兰之间的紧张局势也没有那么紧张。

“股市...看起来估值合理，需要有力证据表明企业获利持续增长，才能推动股市进一步大幅上升，”HFM Columbus投资总监Robert Pemberton说。

在股票中，投资者提高新兴市场股票的配比，降低北美股票的投资比重。

他们将亚洲股票配比从前月的6.3%提升至7%的11月以来高点，并把新兴欧洲市场和拉美地区股票比例分别提高至四个月高位2.2%和五个月高点1.5%。

投资者将北美股票比重降至四个月低位41.5%，但略微增加欧元区股票配比至18.4%。

受访者将北美债券配比升至两个月高点35.1%，将欧元区债券持仓比重降至30%。

新兴欧洲市场债券比重增至2010年12月以来高点2.2%，因为债券收益率与临近的欧元区国家债券相比有优势。

投资者的固定收益投资中，仅有不到一半投向公债，对投资级和高收益债券的投资比重分别为27.7%和12.3%。

不过投资者仍大幅超配股票，低配债券。

“我们的全球投资组合所面临的最大风险，将是美联储制定错误政策，过早地升息，”Carmignac投资委员会成员Sandra Crowl说。

**全球投资者策略各异**

美国基金管理公司略微增加股票持仓，同时降低债券配比，即便标普500指数和美国公债收益率已经双双上升。

“(股票)市场上涨幅度正在缩小，说明需要小心了，”RidgeWorth Investments的基金经理Alan Gayle说。

欧洲基金经理将现金持仓比例降至10个月低点，把资金投向股票和债券。

在英国投资者中，整体股票持有比重从55.6%降至53.8%，资金从北美和英国股市流向新兴市场。