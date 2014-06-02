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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 10:13 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆受日经升势支撑，但上档卖压沉重

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* 美债收益率小升，日经指数升势支撑美元兑日圆

* 然在102.00附近卖压仍沉重，日本出口商和短线投机客挂有卖单

* 一路向上均有卖单，但在102.15上方及102.50有停止单

* 日本进口商和投资者敲进，海外基金亦然？

* 迄今在101.76-99交投，走势大都介于101.95-99

(完)

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