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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 10:24 BJT

《汇市简讯》偏空讯号暗示英镑兑美元将测试1.6665

0206GMT

* 英镑兑美元上周五纽约尾盘升0.2%，月底资金流动主导，周一亚洲盘在窄幅区间

* 周末几无消息面，苏格兰独立公投倒数计时

* 尽管反弹，但五日、10日和20日移动均线均已触顶，波林格区间扩大

* 偏空的趋势确立，100日移动均线和61.8%费波纳奇回档技术位在1.6665/8，为第一道停止位

* 纽约盘区间1.6727/1.6778为初步支撑/阻力位

(完)

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