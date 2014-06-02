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货币新闻 | 2014年 6月 2日 星期一 15:38 BJT

表格：瑞士5月PMI降至52.5，为2013年6月以来最低

路透苏黎世6月2日 - 周五公布的数据显示，瑞士5月经季节调整的采购经理人指数(PMI)自前月的55.8降至52.5，为2013年6月以来最低。

本项数据由SVME采购经理人协会及瑞士信贷共同汇整。

以下为详细数据

(经季节性调整)

2014年5月 2014年4月 2013年5月

PMI 52.5 55.8 51.6

路透调查预估中值为55.0。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
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