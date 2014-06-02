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货币新闻 | 2014年 6月 2日 星期一 16:03 BJT

法国数据：5月制造业PMI终值跌至49.6，停止连续两个月成长的步伐

疲弱的消费者支出和企业投资，导致法国经济第一季陷入停滞，全凭库存变化和公共开支力保经济避开衰退。

“数据令人失望，表明制造业难以获得复苏动力。过去六个月以来，该调查的主要指数平均接近停滞水准。”Markit分析师Jack Kennedy说。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧/张涛)
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