德国数据：5月制造业活动扩张步伐为七个月最慢，PMI终值降至52.3

美国能源：特朗普签署行政令，在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
“德国制造业好转势头5月有些减弱，”Markit分析师Oliver Kolodseike表示。
“最新调查结果提醒大家，不能想当然地认为制造业会持续强劲成长，在复苏过程中可能会遇到一些障碍。”
德国第一季经济以三年来最快速度扩张，受助于异常温和的冬季天气，但4-6月当季增速料放缓。
PMI调查结果显示，订单以去年10月以来最慢速度增长，制造业产出增速也慢于4月，就业增长接近停滞状态。
但产出价格三个月来首现增长，同时投入成本下降，从而提振企业利润。(完) (编译 艾茂林/李爽 审校 张明钧/张若琪)
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%