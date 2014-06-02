德国数据：5月制造业活动扩张步伐为七个月最慢，PMI终值降至52.3

“德国制造业好转势头5月有些减弱，”Markit分析师Oliver Kolodseike表示。

“最新调查结果提醒大家，不能想当然地认为制造业会持续强劲成长，在复苏过程中可能会遇到一些障碍。”

德国第一季经济以三年来最快速度扩张，受助于异常温和的冬季天气，但4-6月当季增速料放缓。

PMI调查结果显示，订单以去年10月以来最慢速度增长，制造业产出增速也慢于4月，就业增长接近停滞状态。