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货币新闻 | 2014年 6月 2日 星期一 16:18 BJT

欧元区数据：5月制造业PMI降至六个月低点52.2，或强化ECB放松预期

5月终值低于初值52.5，但仍连续第11个月守在荣枯分水岭50上方。产出分项指数从56.5降至54.3，也低于初值的54.7。

“5月制造业PMI的下滑势将进一步增加决策者应拿出实质新举措，提振区域经济并避免通缩威胁的呼声。”Markit首席分析师Chris Williamson说道。

工厂在5月份略有提价，产出物价分项指数从49.2升至50.3。

欧元区整体成长仍显疲软，德国依然是整个区域经济的支撑者。但法国形势不太好，在仅扩张了两个月后，PMI又再次跌回到50下方。（完）

(编译 艾茂林/高琦 审校 王洋/张若琪)
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