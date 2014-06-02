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货币新闻 | 2014年 6月 2日 星期一 16:44 BJT

表格：英国4月抵押贷款批准数量降至2013年7月以来最低

路透伦敦6月2日 - 英国央行周一公布以下消费者信贷数据，括号中的数字为前值：

4月 3月 预估

抵押贷款批准件数 62,918* 66,563 (67,135) 64,750

(单位10亿英镑) 4月 3月 预估

总净贷款 2.4 2.8 (2.9) --

房屋抵押贷款 1.7 1.8 (1.8) 1.75

消费者信贷 0.7 1.0 (1.1) 0.8

× 2013年7月迄今最低月度抵押贷款批准件数 (完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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