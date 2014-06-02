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货币新闻 | 2014年 6月 2日 星期一 16:45 BJT

英国数据：英国5月制造业活动继续快速扩张，PMI为57.0符合预估

新订单以稳健速度增长，制造商聘雇更多人手，不过增速略慢于4月。

Markit称，制造业生产的季度扩张速度接近1.5%，不过整个行业仍比危机前水准低约7.5%。

“维持反弹势头，并继续推动英国经济恢复平衡、强化制造业发展，仍然至为重要。最新调查结果显现一些实质正面迹象，”Markit资深分析师Rob Dobson表示。

此次调查表明物价压力温和，制造业产出物价以去年8月以来最慢速度上升，投入物价连续第四个月下滑。

“由于制造业仅占英国经济规模的很小一部分，约占10%，所以这些正面数据不太可能转变英国央行货币政策正常化的路径，”Dobson表示。

英国央行货币政策委员会本周将召开政策会议。路透调查的分析师中没有人预期周四会调整政策，并预计至少有一位决策者会在8月前投票赞成加息。(完) (编译 艾茂林/李爽 审校 张明钧/高琦)
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