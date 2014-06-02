版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 11:16 BJT

澳新汇市：澳洲疲弱数据打压澳元下跌，并拖累新西兰元

新西兰、中国和香港市场周一适逢公众假期休市。

“周末中国公布乐观数据后，今日早盘没有跟进的好消息，使得澳元走势受到制约，”该交易员补充说。

中国宏观经济先行指标--5月官方制造业PMI连续三个月回升并创年内新高，其中新订单指数等主要分项指数升幅明显，预示经济运行进一步向好。

支撑位在0.9210美元附近，阻力位在0.9360。澳元上月触及0.9410美元高点，年内升幅超过4%。

澳洲一项民间通胀指标显示，澳洲5月TD-MI通胀指标较前月上升0.3%，按年升幅为2.9%，接近澳洲央行2-3%的目标区间顶部。

外界普遍预计澳洲央行将在周二的月度政策会议上，维持利率在2.5%低位不变。

市场预计进一步放松的可能性微乎其微，并预计未来一年利率可能持稳 。

澳元兑新西兰元略走软至1.0938新西兰元 ，但仍接近上周触及的12月以来高点1.0982。

新西兰元兑美元 自周五纽约尾盘的0.8494下滑至0.8476，靠近上周所及的近四个月低点0.8451。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐