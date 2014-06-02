澳新汇市：澳洲疲弱数据打压澳元下跌，并拖累新西兰元

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
新西兰、中国和香港市场周一适逢公众假期休市。
“周末中国公布乐观数据后，今日早盘没有跟进的好消息，使得澳元走势受到制约，”该交易员补充说。
中国宏观经济先行指标--5月官方制造业PMI连续三个月回升并创年内新高，其中新订单指数等主要分项指数升幅明显，预示经济运行进一步向好。
支撑位在0.9210美元附近，阻力位在0.9360。澳元上月触及0.9410美元高点，年内升幅超过4%。
澳洲一项民间通胀指标显示，澳洲5月TD-MI通胀指标较前月上升0.3%，按年升幅为2.9%，接近澳洲央行2-3%的目标区间顶部。
外界普遍预计澳洲央行将在周二的月度政策会议上，维持利率在2.5%低位不变。
市场预计进一步放松的可能性微乎其微，并预计未来一年利率可能持稳 。
澳元兑新西兰元略走软至1.0938新西兰元 ，但仍接近上周触及的12月以来高点1.0982。
新西兰元兑美元 自周五纽约尾盘的0.8494下滑至0.8476，靠近上周所及的近四个月低点0.8451。(完)
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亲爱的客户，您好： 东南亚股市报导5月1日(周一)暂停发送一天，因东南亚金融市场逢公共假期休市。5月2日(周二)将恢复正常。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。