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货币新闻 | 2014年 6月 2日 星期一 11:35 BJT

日本股市：日经指数早盘涨幅扩大至2.15%

路透东京6月2日 - 日股日经指数 周一早盘扩大涨幅至2.15%，报14,946.28点；东证股价指数 上涨1.65%报1,221.18点。(完)
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