版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 11:35 BJT

标题新闻：马来西亚5月棕榈油出口较上月增加7.8%至1,315,952吨--调查机构ITS

注：船货调查机构ITS的全称为Intertek Testing Services

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐