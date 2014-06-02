韩国汇市：韩元或录得三周最大单日跌幅，疑似干预行动激发美元买盘

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
路透首尔6月2日 - 韩国韩元兑美元周一或将录得三周以来最大单日跌幅，因韩国外汇当局上周尾段疑似干预市场，激发对美元的逢低买盘。
0250GMT，韩元兑美元 报1,024.4韩元，较上周五本地市场收盘价1,020.1下跌0.4%。若今日维持0.4%的跌幅，将是5月14日下降0.6%以来的最大单日降幅。
“在当前水平有可能出现一些作空美元的操作。不过它可能在午后引发一些对美元的空头回补，推动韩元进一步走软，”一名外资银行的外汇交易员表示。
韩国当局上周五被发现在现汇市场大量买入美元以遏制韩元升势，帮助美元当日收在1,020韩元上方。
美元兑多种货币普遍上涨也削弱韩元走势。由于市场预期欧洲央行(ECB)本周将出台进一步的刺激举措，欧元走势承压。
0250GMT 上日收市价
---------------------------------------------------
韩元/美元 1,024.4 1,020.1
日圆/韩元 10.0402/333 10.0177
韩国公债期货 * 106.06 106.08
韩国综合股价指数 1,997.63 1,994.96
---------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 艾茂林)
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
亲爱的客户，您好： 东南亚股市报导5月1日(周一)暂停发送一天，因东南亚金融市场逢公共假期休市。5月2日(周二)将恢复正常。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。