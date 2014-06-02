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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 11:46 BJT

韩国汇市：韩元或录得三周最大单日跌幅，疑似干预行动激发美元买盘

路透首尔6月2日 - 韩国韩元兑美元周一或将录得三周以来最大单日跌幅，因韩国外汇当局上周尾段疑似干预市场，激发对美元的逢低买盘。

0250GMT，韩元兑美元 报1,024.4韩元，较上周五本地市场收盘价1,020.1下跌0.4%。若今日维持0.4%的跌幅，将是5月14日下降0.6%以来的最大单日降幅。

“在当前水平有可能出现一些作空美元的操作。不过它可能在午后引发一些对美元的空头回补，推动韩元进一步走软，”一名外资银行的外汇交易员表示。

韩国当局上周五被发现在现汇市场大量买入美元以遏制韩元升势，帮助美元当日收在1,020韩元上方。

美元兑多种货币普遍上涨也削弱韩元走势。由于市场预期欧洲央行(ECB)本周将出台进一步的刺激举措，欧元走势承压。

0250GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,024.4 1,020.1

日圆/韩元 10.0402/333 10.0177

韩国公债期货 * 106.06 106.08

韩国综合股价指数 1,997.63 1,994.96

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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