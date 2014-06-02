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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 11:54 BJT

韩国股市：早盘小升，受中国制造业PMI良好所激励

路透首尔6月2日 - 韩国股市早盘小幅上升，外资持续买进，乐观的中国制造业活动调查数据抵消了低迷韩国本土数据的影响。

0250 GMT时，韩国股市指标股指 上涨0.1%至1,997.63点，权重股三星电子 和现代汽车 分别上涨0.2%和0.9%。

KDB Daewoo Securities市场分析师Park Seung-young说：“中国制造业活动数据改善对投资者来说一直都是好消息，但本周市场交易日因假期而减少，在欧洲央行会议之前，波动将有限。”

韩国金融市场周三和周五将休市两日。

Park说：“在市场已消化预期的情况下，欧洲央行措施的力度若小于量化宽松加降息，那么将引发修正。”

之前公布的数据显示，韩国5月出口同比下降0.9%，对中国出口创五年来最大降幅。 韩国5月制造业活动跌至九个月低点，因新出口订单分项指数萎缩，再次显示韩国经济复苏趋缓。 (完)
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