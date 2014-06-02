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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 12:13 BJT

汽车产业：起亚墨西哥新工厂近期动工，年产能可达30万辆-消息人士

路透首尔6月2日 - 两位熟悉情况的消息人士周一对路透表示，韩国汽车制造商起亚 位于墨西哥的一处工厂将很快破土动工。起亚正努力解决美国工厂产能不足的问题。

当中一位消息人士说，该工厂年产能达到30万辆；厂址在蒙特雷(Monterrey)。

消息人士还表示，企业计划在工厂开始建设的21个月后，启动汽车生产工作，初步将生产两款小型车。除此之外，两位消息人士未给出进一步细节。

起亚一发言人未就此事立即提供评论。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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