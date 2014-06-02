企业并购：日本第一生命收购美国Protective Life协商进入尾声-消息

* 收购金额可能超过50亿美元

* 将成为日本保险商进行的最大规模并购案

路透东京6月2日 - 一位熟悉事件进展的消息人士表示，日本第一生命保险公司 正就收购美国保险业者Protective Life Corp 进行深入谈判。该交易价值可能超过50亿美元，若成功将成为日本保险商敲定的最大规模并购案。

消息人士称，第一生命计划收购Protective Life的全部股权。消息人士未获授权公开谈论此事。第一生命是日本第二大民营寿险商。

若达成协议，这将是日本保险商在海外进行并购的最新案例。随着日本快速老龄化，保险业者挥军海外拓展客户，以寻求抵消国内疲弱前景的冲击。

第一生命在声明中表示，“我们确实是在考虑收购一家美国寿险公司。但尚未作出任何决定。”公司发言人拒绝进一步置评。

最先报导谈判消息的日本经济新闻称，交易总额可能超过5,000亿日圆(49万亿美元)。这家美国公司的市值为40亿美元，2013年净利为3.935亿美元。

Protective Life投资者关系部副总裁Eva Robertson在寄给路透的电子邮件中称，基于公司对于媒体报导的政策，公司拒绝置评。

第一生命周一盘中下跌5.57%，而日经指数 上扬1.98%。

第一生命市值接近150亿美元，是日本四大寿险商中唯一一家上市的公司，且为海外并购的先锋，其在海外的并购案包括2010年斥资12亿美元收购Tower Australia Group，2013年以3.37亿美元收购印尼Panin Life的40%股权。

在截至3月的会计年度，第一生命是日本唯一一家保费收入实现增长的大型寿险业者，得益于澳洲部门业务增长。

迄今为止，日本保险商最大规模并购案是，东京海上控股 在2008年收购财产和意外保险公司Philadelphia Consolidated Holding Corp，交易价值约47亿美元。(完) (编译 王兴亚；审校 张明钧)