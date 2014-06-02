企业并购：日本第一生命收购美国Protective Life协商进入尾声-消息

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* 收购金额可能超过50亿美元
* 将成为日本保险商进行的最大规模并购案
路透东京6月2日 - 一位熟悉事件进展的消息人士表示，日本第一生命保险公司 正就收购美国保险业者Protective Life Corp 进行深入谈判。该交易价值可能超过50亿美元，若成功将成为日本保险商敲定的最大规模并购案。
消息人士称，第一生命计划收购Protective Life的全部股权。消息人士未获授权公开谈论此事。第一生命是日本第二大民营寿险商。
若达成协议，这将是日本保险商在海外进行并购的最新案例。随着日本快速老龄化，保险业者挥军海外拓展客户，以寻求抵消国内疲弱前景的冲击。
第一生命在声明中表示，“我们确实是在考虑收购一家美国寿险公司。但尚未作出任何决定。”公司发言人拒绝进一步置评。
最先报导谈判消息的日本经济新闻称，交易总额可能超过5,000亿日圆(49万亿美元)。这家美国公司的市值为40亿美元，2013年净利为3.935亿美元。
Protective Life投资者关系部副总裁Eva Robertson在寄给路透的电子邮件中称，基于公司对于媒体报导的政策，公司拒绝置评。
第一生命周一盘中下跌5.57%，而日经指数 上扬1.98%。
第一生命市值接近150亿美元，是日本四大寿险商中唯一一家上市的公司，且为海外并购的先锋，其在海外的并购案包括2010年斥资12亿美元收购Tower Australia Group，2013年以3.37亿美元收购印尼Panin Life的40%股权。
在截至3月的会计年度，第一生命是日本唯一一家保费收入实现增长的大型寿险业者，得益于澳洲部门业务增长。
迄今为止，日本保险商最大规模并购案是，东京海上控股 在2008年收购财产和意外保险公司Philadelphia Consolidated Holding Corp，交易价值约47亿美元。(完) (编译 王兴亚；审校 张明钧)
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* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。