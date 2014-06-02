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货币新闻 | 2014年 6月 2日 星期一 13:10 BJT

泰国评级：穆迪确认泰国Baa1级主权评级，展望为稳定

路透6月2日 - 穆迪周一确认了泰国的Baa1主权评级，称该国基本债用状况足够强健，可以承受经济的周期性压力以及经常性的政治动荡。

“稳定的评级展望反映，预期在未来12-18个月内，泰国的军事政变和政治不确定性不会对该国的信用实力产生实质影响，”穆迪称。

穆迪的报告可能受到泰国军方欢迎。军方制定了一系列紧急措施，包括对燃料价格设定上限及为小企业提供贷款担保，以促进经济摆脱数月政治动荡带来的衰退威胁。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
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