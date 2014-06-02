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货币新闻 | 2014年 6月 2日 星期一 13:19 BJT

俄罗斯数据：5月制造业PMI升至48.9，行业连续第七个月萎缩

研究俄罗斯和独联体国家(CIS)经济的汇丰首席分析师Alexander Morozov表示，萎缩速度温和，新订单六个月来首次增加。

“5月PMI表明，制造业活动避免了大幅下降，”他说。

“俄罗斯制造商并未公布地缘政治紧张局势升温对其企业活动产生严重的负面影响，而其影响原本可能较大。”

俄罗斯的经济成长最近几个月大幅下降，许多分析师认为这与乌克兰的政治危机有关。危机导致资本外流。

“我们认为，未来数月制造业很可能在略微萎缩和停滞之间波动。新订单复苏鼓舞人心，”Morozov表示。(完) (编译 王翔琼/李爽 审校 张涛)
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