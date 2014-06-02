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市场报道 | 2014年 6月 2日 星期一 13:31 BJT

企业并购：罗氏出价最多3.5亿美元收购DNA测序公司Genia

路透苏黎世6月2日 - 瑞士药企罗氏 表示，将出价最多3.5亿美元收购一家私有企业Genia Technologies，其中包括里程碑付款(milestone payment)。Genia正在开发一个DNA测序平台。

罗氏周一发布声明称，将向Genia股东支付1.25亿美元现金，此外根据特定里程碑最多还可能支付2.25亿美元。

“拥有Genia利用纳米孔技术的单分子半导体DNA测序平台后，我们的下一代测序产品将得到增强，”罗氏诊断部门首席运营官Roland Diggelmann在声明中称。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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