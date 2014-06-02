版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 13:43 BJT

国际油市：布兰特原油升向110美元，中国数据向好提升需求预期

0522GMT，布兰特原油期货 上涨0.43美元至每桶109.84美元，上周五结算价下跌0.56美元，当周收低1%。美国原油期货 上升0.57美元至103.28美元，上周收低1.6%。

“数据说明中国经济正在企稳，”能源咨询公司IHS Energy Insight的副总裁Victor Shum称。

“油价一直处于区间交投，我预计这种情况还会持续下去，因为夏季石油需求将走强。”

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，5月制造业采购经理人指数(PMI)自前月的50.4升至50.8，高于路透调查预估中值50.6。

虽然油价从乌克兰疑虑及利比亚加大石油出口的多次失利中获得支撑，但其他产油国供应增加压制了油价涨势。

周五公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)5月石油产量已升至三个月高位，因安哥拉产量增加及伊拉克南部出口继续增长的影响盖过了利比亚动荡加剧。

路透技术分析师王涛称，布兰特原油料会很快跌破支撑位109.41美元，随后跌至108.43美元。美国原油期货预计将结束目前在阻力位103.14美元附近的艰难反弹，跌至支撑位102.30美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/王翔琼；审校 李爽/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐