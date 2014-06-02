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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 14:19 BJT

《全球汇市》美元小涨，欧洲央行宽松预期压制欧元

指标美国10年期公债收益率 在亚洲市场自上周五美国收盘的2.457%微升至2.485%，脱离周四所及的去年6月以来最低位2.422%。

中国内地和香港市场周一逢公共假期休市，汇市活动可能会因此减少，之后将于周二恢复交易。

后市方面，关注澳洲、加拿大和英国央行决策者本周将举行会议。

澳元兑美元 下跌约0.5%至0.9259美元，此前澳洲4月建筑许可意外下滑，增强了澳洲央行周二将维持利率在纪录低位2.5%的预期。

周五将公布备受关注的美国5月非农就业报告。路透调查显示，5月非农就业岗位预计会增加21.5万个; 4月非农就业岗位增加了28.8万个,为2012年1月以来最大增幅。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3630 1.3630 +0.00 -0.84 1.3745

美元/日圆 101.94 101.78 +0.16 -3.19 105.30

欧元/日圆 138.94 138.73 +0.15 -4.00 144.73

美元/瑞郎 0.8954 0.8949 +0.06 +0.29 0.8928

英镑/美元 1.6743 1.6750 -0.04 +1.13 1.6556

美元/加元 1.0841 1.0841 +0.00 +2.08 1.0620

澳元/美元 0.9257 0.9309 -0.56 +3.86 0.8913

新西兰元/美元 0.8471 0.8497 -0.31 +3.23 0.8206

澳元/日圆 94.380 94.750 -0.39 +0.56 93.850

新西兰元/日圆 86.360 86.490 -0.15 -0.06 86.410

英镑/日圆 170.69 170.48 +0.12 -2.09 174.33

澳元/新西兰元 1.0921 1.0948 -0.25 +0.67 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/洪曦/李爽/张荻/王翔琼；审校 张明钧/高琦/张若琪)
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