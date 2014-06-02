《全球汇市》美元小涨，欧洲央行宽松预期压制欧元

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
指标美国10年期公债收益率 在亚洲市场自上周五美国收盘的2.457%微升至2.485%，脱离周四所及的去年6月以来最低位2.422%。
中国内地和香港市场周一逢公共假期休市，汇市活动可能会因此减少，之后将于周二恢复交易。
后市方面，关注澳洲、加拿大和英国央行决策者本周将举行会议。
澳元兑美元 下跌约0.5%至0.9259美元，此前澳洲4月建筑许可意外下滑，增强了澳洲央行周二将维持利率在纪录低位2.5%的预期。
周五将公布备受关注的美国5月非农就业报告。路透调查显示，5月非农就业岗位预计会增加21.5万个; 4月非农就业岗位增加了28.8万个,为2012年1月以来最大增幅。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3630 1.3630 +0.00 -0.84 1.3745
美元/日圆 101.94 101.78 +0.16 -3.19 105.30
欧元/日圆 138.94 138.73 +0.15 -4.00 144.73
美元/瑞郎 0.8954 0.8949 +0.06 +0.29 0.8928
英镑/美元 1.6743 1.6750 -0.04 +1.13 1.6556
美元/加元 1.0841 1.0841 +0.00 +2.08 1.0620
澳元/美元 0.9257 0.9309 -0.56 +3.86 0.8913
新西兰元/美元 0.8471 0.8497 -0.31 +3.23 0.8206
澳元/日圆 94.380 94.750 -0.39 +0.56 93.850
新西兰元/日圆 86.360 86.490 -0.15 -0.06 86.410
英镑/日圆 170.69 170.48 +0.12 -2.09 174.33
澳元/新西兰元 1.0921 1.0948 -0.25 +0.67 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/洪曦/李爽/张荻/王翔琼；审校 张明钧/高琦/张若琪)
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亲爱的客户，您好： 东南亚股市报导5月1日(周一)暂停发送一天，因东南亚金融市场逢公共假期休市。5月2日(周二)将恢复正常。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。