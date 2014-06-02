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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 14:15 BJT

韩国股市：收在2,000点上方，外资连续15天买超

路透首尔6月2日 - 韩国股市综合股价指数 周一收高0.4%，报2,002.00点，收在关键的2,000点上方，并从上周五收低0.9%的颓势反弹。

海外投资者在韩国股市买超2,090亿韩元，已是连续15天买超。(完)
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