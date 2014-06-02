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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 16:18 BJT

修正-韩国汇市：韩元兑美元下跌，并创近三周最大单日百分比跌幅

(修正标题中的错别字)

路透首尔6月2日 - 韩元兑美元 周一录得近三周最大单日跌幅，美元全线走升，因市场预期欧洲央行本周将放宽政策。

韩元兑美元 在此间市场收报1,024.1韩元，较周五收盘价1,020跌0.4%，并创5月14日以来最大单日百分比跌幅。(完)

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