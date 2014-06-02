英国金融：英国央行副总裁呼吁ABS市场增加透明度

路透伦敦6月2日 - 英国央行副总裁康利夫表示，欧盟的资产支持证券(ABS)应该更加透明，以便帮助受到2008金融危机重挫的该市场复兴。

此前有消息称，欧洲央行和英国央行上周五提出方案，重振欧盟的ABS市场，并帮助信贷流向小型企业。

康利夫周一在接受英国广播公司(BBC)电台采访时表示，对于这一领域的振兴，重要的是确保创造ABS的银行对基本资产保留部分曝险。这些银行曾处于全球金融危机的中心。(银行通常会将ABS移至“表外”，实际上把全部风险转嫁给了投资者。)

“另一方面要建立标准，保证‘按规矩行事’，但这就像一个玻璃罐子。你希望外面的标签清楚明确，使用易懂的术语...而且你也可以看到里面的情况，”他称。