英国金融：英国央行副总裁呼吁ABS市场增加透明度

英国经济：日首相警告英退后监管规定调整不要出现“断崖式坠落”局面
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
路透伦敦6月2日 - 英国央行副总裁康利夫表示，欧盟的资产支持证券(ABS)应该更加透明，以便帮助受到2008金融危机重挫的该市场复兴。
此前有消息称，欧洲央行和英国央行上周五提出方案，重振欧盟的ABS市场，并帮助信贷流向小型企业。
康利夫周一在接受英国广播公司(BBC)电台采访时表示，对于这一领域的振兴，重要的是确保创造ABS的银行对基本资产保留部分曝险。这些银行曾处于全球金融危机的中心。(银行通常会将ABS移至“表外”，实际上把全部风险转嫁给了投资者。)
“另一方面要建立标准，保证‘按规矩行事’，但这就像一个玻璃罐子。你希望外面的标签清楚明确，使用易懂的术语...而且你也可以看到里面的情况，”他称。
康利夫在采访中未涉及到货币政策或英国央行的监管职责。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
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