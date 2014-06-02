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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 14:29 BJT

日本个股：第一生命称正考虑各种融资途径，以收购美国一保险商

路透东京6月2日 - 日本第一生命保险公司 称，该公司正在考虑各种融资途径，以收购美国一保险商。之前消息人士透露，第一生命保险正就收购美国保险业者Protective Life Corp 进行深入谈判。

该公司表示，考虑的选择包括发行新股，这证实了稍早路透的报导，但公司补充称尚未就此做出任何决定。知情消息人士稍早还对路透表示，该交易价值可能超过50亿美元，若成功将成为日本保险商敲定的最大规模并购案。

日本经济新闻稍早报导，第一生命保险公司考虑通过发行新股筹资逾2,000亿日圆(19.7亿美元)，推动该公司股价一度重挫逾8%。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
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