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货币新闻 | 2014年 6月 2日 星期一 20:07 BJT

表格：德国5月HICP初值较前月下滑0.3%，较上年同期上升0.6%

路透柏林6月2日 - 德国联邦统计局周一公布数据显示：

* 5月消费者物价指数(CPI)初值较上月下滑0.1%，较上年同期上扬0.9%(路透调查预估为升0.2%和升1.1%)

* 5月消费者物价调和指数(HICP)初值较上月下滑0.3%，较上年同期上扬0.6%(路透调查预估为升0.1%和升1.0%)

详细数据如下:

变动百分比

2014年5月 2014年4月 指数权重

整体物价 0.9 1.3 1,000

商品 0.3 0.5 479.77

能源 -0.8 -1.3 106.56

食品 0.5 1.8 90.52

服务 1.4 2.3 520.23

房屋租赁 1.5 1.5 209.93

(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)
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