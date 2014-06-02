版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 14:43 BJT

澳洲股市：收高，Karoon Gas和UGL大涨

路透悉尼6月2日 - 澳洲股市周一上扬0.5%，受助于美股再创收盘新高，大型银行股上涨也抵消了矿业股跌势。

澳洲指标股指 攀升26点，收在5,518.5点。该指数上周五下滑0.5%，但5月月线微升0.1%。

Karoon Gas 飙升42.7%至1月30日以来高点3.51澳元。此前澳洲能源巨头Origin Energy称将收购其资产部分股权。

此外，UGL 跳涨8.2%，因该公司旗下DTZ事业获得收购提议。

新西兰市场因女王生日休市。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐