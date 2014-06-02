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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 15:06 BJT

全球金市：金价连跌五日为近七个月最长连跌时间，且触及四个月新低

“黄金的技术面前景不太好。金价很有可能降至1,230美元，然后下探1,200美元，”东京的一名交易员称。

“实货市场对上周的跌势反应不是太大。不过若价格跌至1,200美元，可能会有一些动作。”

路透技术分析师王涛称，金价预计将跌至支撑位1,229美元，如果跌破该水准，则可能进一步下滑至1,214美元。

实货买需未能升温，因消费者预计金价将续跌。

美国铸币局数据显示，5月美国金币销售较上月小幅减少，因零售买兴不佳。

其他数据显示，上周对冲基金和基金经理人削减对黄金期货和期权的多头押注，至近四个月最低水平，再度暗示在股市走升之际，投资者对黄金的偏好降低。

重要实货市场香港和中国周一因公共假期而休市。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1243.4 -7.29 -0.58

现货银 18.69 0.01 0.05

现货铂金 1439.65 -5.05 -0.35

现货钯金 835.4 2.8 0.34

COMEX期金 1243.6 -2.4 -0.19

COMEX期银 18.71 0.028 0.15

汇率

欧元/美元 1.3629

美元指数 80.424

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王翔琼；审校 高琦/张明钧)
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