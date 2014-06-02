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市场报道 | 2014年 6月 2日 星期一 14:56 BJT

标题新闻：IATA下调2014年全球航空业获利预估至180亿美元，因忧心中国经济及多项政治风险

注：原预估为187亿美元；IATA为国际航空运输协会的缩写

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