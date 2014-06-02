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市场报道 | 2014年 6月 2日 星期一 15:13 BJT

《汇市简讯》关注英国PMI数据，若高于预期料可提振英镑走势

0705 GMT

* 英国5月制造业PMI将于0830GMT公布，如果高于预估的57.0，英镑料受到提振。

* 英镑/美元卖单预计挂在接近1.6778处（周五高点）。1.6738-1.6770是亚洲盘区间。

* 1.6700的大规模期权将于今日到期。1.6693为上周低点。

* 英国5月服务业PMI将于周三公布，预估是58.2。

* 英国央行本周召开会议。

(编译 高琦 审校 张涛)
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