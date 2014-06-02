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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 15:22 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶大跌至逾四年低点，中国假日令成交量减少

“市场担心中国、泰国和越南库存偏高。中国今天休市，因此许多市场人士结清仓位。”东京一分析师表示。“本周，胶价支撑位将在180日圆。阻力在200日圆。我们相当看空。”

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月合约 最新下跌1.20美分，报每公斤164.70美分，距离4月所及的五年低位不远。

根据交易员估计，虽然主要消费国中国的橡胶库存近几周来已降到16万吨以下，但保税仓库的库存仍高，约有36万吨。

除了中国的库存外，泰国计划出售20万吨国储橡胶库存，也让市场承压，不过泰国政治危机可能使这项出售计划延迟。

市场并无越南的库存估计数据，但该国已超越马来西亚，成为全球第三大产胶国，也升高了价格战的风险。

根据国际橡胶研究组织(IRSG)，2014年全球橡胶预计将供过于求24.1万吨，连续四年供应过剩。IRSG排除了近期胶价反弹的可能。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/张若琪 审校 艾茂林/张涛)
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